Grandine e danni nel Barese, sindaci chiedono stato di calamità: "Situazione molto grave"

"La situazione dopo la disastrosa grandinata di ieri è molto grave". A parlare è Giuseppe Valenzano, primo cittadino di Rutigliano, tra i Comuni - insieme a Casamassima, Noicattaro e Cellamare - più colpiti della violentissima grandinata che nel pomeriggio di ieri si è abbattuta sul sud-est Barese.

Tantissimi i danni alle auto, con vetri infranti e carrozzerie ammaccate, e anche alle abitazioni private, con coperture esterne danneggiate o in alcuni casi mandate in frantumi dai chicchi di ghiaccio grossi come palline da golf piovuti dal cielo. Ma il bilancio più pesante è quello che arriva dalle campagne, flagellate dall'improvvisa grandinata, e in particolare dai vigneti, con l'uva pesantemente danneggiata con la raccolta ormai alle porte.

"Ad essere stata colpita - scrive su Fb il sindaco Valenzano - è la nostra agricoltura, la fatica di un anno che purtroppo in qualche minuto viene spazzata via da un violento temporale. Questa mattina, dopo un attento sopralluogo, abbiamo inviato comunicazione urgente per richiedere lo stato di calamità naturale. Sono certo che la Regione Puglia non ci lascerà indietro e ci sosterrà nel migliore dei modi. Sono inoltre in contatto - spiega ancora il primo cittadino - con gli altri sindaci della zona che come Rutigliano hanno subito ingenti danni alle coltivazioni per far sì che gli aiuti arrivino nel più breve tempo possibile".

Anche il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, questa mattina ha tracciato un primo bilancio della situazione: "Ieri è stata una giornata molto brutta per la nostra Città - scrive Nitti su Fb - Casamassima è stata l'epicentro della violenta grandinata che si è abbattuta nel pomeriggio sul nostro territorio". "Sgomento, incredulità e anche disperazione sono stati i sentimenti più diffusi tra i cittadini. Migliaia sono le autovetture danneggiate e si contano ingenti danni anche a coltivazioni, abitazioni e attività commerciali. È un momento davvero molto complicato, ne siamo consapevoli", ha aggiunto il sindaco. "Proprio per questo - ha annunciato già ieri ho sentito sia l'Assessore regionale all'agricoltura - Donato Pentassuglia - che il Consigliere regionale e presidente della Commissione agricoltura - Francesco Paolicelli - a cui ho rappresentato il dramma che stiamo vivendo, raccogliendo la loro disponibilità a supportare la nostra città. Infine la nostra Amministrazione, con l'Assessore all'agricoltura Luigi Petroni, sta già procedendo a richiedere formalmente la calamità naturale per i danni subiti dall'agricoltura".

"Questi fenomeni, sempre più improvvisi e imprevedibili, rendono l'operato dei nostri agricoltori ancora più incerto e complesso e ciò rischia di impattare notevolmente sulla nostra economia locale - ha scritto in proposito il primo cittadino di Noicattaro, Raimondo Innamorato - Occorre, quindi, incrementare le risorse previste dal Fondo Nazionale solidarietà per le calamità naturali al fine di affievolire i disagi e la 'perdita' finanziaria che consegue a fenomeni di tale portata L'Assessorato all'Agricoltura del Comune di Noicàttaro, unitamente all'ufficio Agricoltura, è in ogni modo pronto e disponibile a valutare l'attivazione della procedura prevista per richiedere l'accesso a questo fondi".