A passeggio in centro nonostante il daspo urbano: nei guai pregiudicato 41enne

Beccato in centro a violare il daspo urbano un 41enne pregiudicato. L'uomo era stato fermato ieri a Bari dagli agenti della Volante, poi risultato essere destinatario anche di un avviso orale del questore. Il daspo urbano gli impediva l'accesso ad alcune aree della città, ma il 41enne non si è fatto problemi a violare le prescrizioni imposte dalla legge. È stato perciò denunciato in stato di libertà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immagine di repertorio