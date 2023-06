Incidenti raddoppiati nel 2022 sulle strade baresi: aumentano quelli con feriti, in calo i sinistri mortali

A Bari gli incidenti nel 2022 sono praticamente raddoppiati rispetto all'anno precedente. Nonostante i dati del 2023 non siano ancora disponibili, i numeri forniti dalla polizia locale durante il corso di guida sicura per gli agenti dell'Aci, mostrano come sulle strade ci sia bisogno di tenere alta l'allerta.

I dati

Andando a guardare i dati, si nota che lo scorso anno sono stati 2.791 gli incidenti stradali avvenuti nel territorio comunale, mentre nel 2021 il dato si ferma a 1446 sinistri. Diverso però il valore di gravità degli incidenti, in calo nell'ultimo triennio: se nel 2020 gli episodi che hanno causato vittime sulle strade baresi erano 12, nel 2021 il dato è calato di un'unità, mentre lo scorso anno sono stati 9 gli incidenti mortali.

Tornando al 2022, del totale di incidenti, 1.267 hanno provocato feriti, mentre in 28 il personale del 118 ha dovuto ricoverare in prognosi riservata il conducente o i passeggeri. Nel 2021 invece i feriti erano stati 2.120, picco rispetto all'anno precedente, dove il dato era stabile a 1.605. Incidenti stradali che, inevitabilmente, hanno un costo sociale legato all'intervento, che si riverbera sulla cittadinanza: 265.537.068 euro, come spiegano dalla polizia locale, pari a 214,83 euro per ciascun barese.

Il comandante Palumbo: "Fondamentale che la sicurezza parta dagli agenti"

Dati che non impressionano il comandante della polizia locale, Michele Palumbo, che li lega alla - allora - straordinarietà del periodo storico: "Dobbiamo ricordare che dopo la fine della pandemia l'utilizzo di auto è cresciuto sensibilmente in città e, di conseguenza, i sinistri. Ecco perché i numeri sono praticamente raddoppiati. Quel che è certo è che bisogna rimanere vigili, perché a insegnare il corretto stile di guida dev'essere in primis l'agente di polizia locale, ecco perché quest'anno abbiamo reintrodotto il corso di guida sicura con l'Aci".