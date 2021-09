Vaccini, nel Barese l'87% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose. Toccata quota 5.564.701 somministrazioni in Puglia

Nel Barese l'87% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 76% entrambe le dosi. Il dato è inserito nel report della campagna vaccinale dell'Asl Bari. Sono circa 5.400 le somministrazioni effettuate ieri nei centri vaccinali della ASL Bari. E grazie alle 31mila dosi di vaccino registrate nell’ultima settimana, la campagna vaccinale ha raggiunto un totale di 1 milione e 826mila somministrazioni dal 27 dicembre 2020 ad oggi, sfiorando la cifra di 1 milione (993.217) solo per le prime dosi.

L’adesione, nelle ultime settimane, è stata particolarmente marcata tra i giovanissimi in età scolare. Un terzo delle vaccinazioni eseguite tra il 3 e il 9 settembre, circa 10.600, riguardano studenti e studentesse tra 12 e 19 anni. Un numero considerevole che ha fatto salire all’80%, con prima dose, la copertura vaccinale assicurata a questo target, con una immunizzazione totale che riguarda già il 52% dei ragazzi. Rilevante il risultato della città di Bari, dove l’85% dei giovanissimi ha fatto almeno la prima dose di vaccino, a fronte di una media nazionale del 61%(dato aggiornato alla data odierna).

Nel complesso, l’Area Metropolitana di Bari presenta valori di copertura alti: l’87% degli over 12 è vaccinato con prima dose e il 76% con ciclo completo. Nel gruppo tra 20 e 49 anni, inoltre, è stato già raggiunto l’80% di immunizzati almeno con una dose, mentre le fasce dai 50 anni in poi si attestano su una copertura media del 94% con una iniezione e dell’87% con dose doppia o unica.

A livello regionale, invece, sono 5.564.701 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 88.8 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.263.551 ).