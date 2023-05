Pulizia stradale e disinfestazione delle reti fognarie: parte dal quartiere San Paolo il 'piano anti-blatte' del Comune

Questa mattina l'assessore Petruzzelli ha effettuato un sopralluogo in piazza Europa durante lo svolgimento dei lavori di deblattizzazione compiuti dai tecnici Aqp: "La riuscita delle operazioni dipende anche dai comportamenti dei cittadini"

Questa mattina l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli, insieme ai responsabili del servizio di Acquedotto Pugliese, ha effettuato un sopralluogo in piazza Europa, al San Paolo, in occasione degli interventi di deblattizzazione programmati sul quartiere.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Aqp, provvede ad assicurare interventi di deblattizzazione nelle reti fognarie comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e, più in generale, sul suolo di proprietà comunale. In capo all’Acquedotto Pugliese, invece, sono gli interventi di deblattizzazione sull’intera estensione della rete fognaria nera e del cosiddetto 'sistema misto'.

Il calendario degli interventi prevede i tecnici all'opera nei mesi estivi in tutti i quartieri baresi. Le prossime tappe saranno a Picone, Poggiofranco, San Pasquale, Mungivacca e Japigia, Sant'Anna, San Giorgio e Torre a Mare. Nel mese prossimo sono già pogrammati interventi a Carbonara, Ceglie del Campo, Loseto, Palese, Santo Spirito, San Pio, Libertà e Murat.