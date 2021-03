Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ritardi vaccino AstraZeneca, Decaro: "Siamo preoccupati, speravamo entro l'estate nell'abbassamento della curva. Zona rossa non è lockdown"

Il primo cittadino e presidente Anci è intervenuto a margine della cerimonia in ricordo delle vittime del Covid a Bari. E sui comportamenti in zona rossa: "Difficile dopo un anno continuare con le restrizioni. Non è tutto fermo, è un equilibrio instabile tra salute ed economia"