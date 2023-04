Gli eventi in città bloccano il traffico, Decaro ribatte alle critiche: "Bari ormai a vocazione turistica, cerchiamo imprenditori per aumentare hotel e b&b"

Il sindaco è tornato sulle polemiche legate al prolungato stop alla circolazione dei veicoli in alcune zone del Centro: "Non possiamo perdere queste manifestazioni, hanno trasformato la città negli ultimi dieci anni"

"Stiamo facendo scouting in giro per il mondo, cercando di convincere imprenditori ad aprire nuove strutture ricettive a Bari, ci sono tanti bed and breakfast che hanno aperto nei vari quartieri, ma rischiamo di non reggere questa domanda di turismo che arriva in città con un'adeguata offerta di strutture ricettive". Sono queste le parole con cui il sindaco Antonio Decaro ribatte alla polemiche sorte per la prolungata chiusura al traffico di alcune zone del centro cittadino a causa di eventi e manifestazioni organizzate a Bari.

"Ci sono degli eventi che non possiamo perdere - sottolinea il sindaco - come l'organizzazione del Villaggio Coldiretti. Gli eventi ci hanno permesso di diventare una città turistica, dieci anni fa non lo eravamo".