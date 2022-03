Passeggiata e focaccia a Bari vecchia, il sindaco Decaro 'festeggia' la guarigione dal Covid: "Finalmente libero"

Una passeggiata e un bel pezzo di focaccia. Il sindaco Decaro, guarito dal Covid, 'festeggia' così la fine dell'isolamento. E' stato lo stesso primo cittadino, oggi in Basilica per la cerimonia di restituzione degli ori di San Nicola, a postare lo scatto sulla sua pagina Fb: "Finalmente libero - scrive il sindaco - Per festeggiare, passeggiata a Bari Vecchia con focaccia. Per oggi la dieta può attendere".

(foto Fb Antonio Decaro)