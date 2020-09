"Mettersi la mascherina non è da sfigati": blitz di Decaro tra i ragazzi che non rispettano le misure Covid

"Mettersi la mascherina non è da sfigati": il sindaco Antonio Decaro lo ha ricordato ieri sera ai ragazzi riuniti sul lungomare di Bari, in una delle zone più frequentate di sera in città. Il primo cittadino ha voluto personalmente ricordare ai giovani i pericoli derivati dal mancato utilizzo dei dispositivi di protezione e del distanziamento, ora che in città i casi continuano ad aumentare in tutti i quartieri.

"È da sfigati contagiarsi e mettere a rischio la propria vita e quella dei propri cari - ricorda Decaro nel messaggio che accompagna sui social il video della visita nei luoghi della movida - Ieri ho provato a parlarne con alcuni ragazzi della nostra città. Ne ho trovati molti responsabili e rispettosi delle regole. Ma a molti altri questo concetto proprio non entra nella testa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le forze dell'ordine fanno quello che possono - spiega il primo cittadino - in questi giorni sono costrette a multare i cittadini che dimostrano ancora di non aver capito la situazione, giovani e adulti. Purtroppo nessuna multa potrà mai sostituirsi alla presa di coscienza di una responsabilità, personale e collettiva. Non mi fate fare la parte del rompiscatole, diamoci una mano, ragazzi, facciamolo per noi e per le nostre famiglie".