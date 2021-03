Varianti Covid, Decaro si fa portavoce della preoccupazione dei sindaci: "Anche nel Barese aumento importante dei casi"

"Siamo tutti preoccupati che le varianti possano aumentare l'indice di contagiosità in tutto il territorio nazionale". È Antonio Decaro, presidente nazionale Anci e sindaco di Bari, a esprimere le preoccupazione dei sindaci italiani per il pericolo legato alle nuove varianti e al loro elevato livello di contagiosità, superiore al normale virus Covid-19. In un intervento al programma 'Timeline', su Sky Tg24, il primo cittadino ha ricordato come arrivino da più parti d'Italia "segnalazioni di un aumento dei contagi. Sicuramente a Brescia e nei comuni vicini, nella cintura di Milano.

Un problema che interessa anche la provincia barese, come ha spiegato Decaro: "Anche nell'area metropolitana della mia città stamattina una buona parte dei sindaci mi ha segnalato che alcuni dei dati che sono arrivati dalla Prefettura vedono un aumento importante del numero delle persone contagiate, che invece stava scendendo".