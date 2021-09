Buste di rifiuti per le strade del centro di Bari: raffica di multe per i gestori 'sporcaccioni' di locali

Decaro: "La colpa di questi bustoni e degli altri rifiuti abbandonati di chi è? Forse mia perché rappresento la città. Io però non mi arrendo"

Gestori di locali 'sporcaccioni' e multati a causa dell'abbandono di rifiuti in pieno centro a Bari. E' quanto denunciato, in un post su Facebook, dal sindaco Antonio Decaro che stigmatizza le cattive abitudini di alcuni baresi.

"Stamattina - scrive - oltre raccogliere i rifiuti abbandonati in maniera selvaggia e schifosa accanto ad alcuni bidoni, abbiamo aperto le buste e individuato i proprietari. Non gli abbiamo riconsegnato i rifiuti ma gli abbiamo notificato una sanzione di 100 euro ciascuno. Alla prossima sanzione c'è l'ordinanza di chiusura del locale per tre giorni"

"Se la città è sporca - aggiunge - è colpa del sindaco ed è giusto che sia così. Se l'azienda non offre un buon servizio è colpa sempre del sindaco perché è il sindaco che deve controllare il servizio. La colpa invece di questi bustoni e degli altri rifiuti abbandonati di chi è? Forse mia perché rappresento la città. Io però non mi arrendo" conclude Decaro.