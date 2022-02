Stop all'obbligo di mascherina all'aperto, il selfie di Decaro: "Tornano i sorrisi"

"Da oggi possiamo togliere la mascherina all'aperto. Tornano i sorrisi. A qualcuno purtroppo "torna" anche il naso. Piano piano forse sta finendo davvero". A scriverlo, sui social, il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro nel giorno in cui in Italia non c'è più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Il primo cittadino ha postato un selfie con la mascherina abbassata per 'celebrare' il ritorno dei sorrisi.