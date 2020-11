Covid ad Altamura, il sindaco annuncia due decessi: "La cittadinanza non risponde responsabilmente a questa pandemia"

Altri due decessi ad Altamura legati al Coronavirus. A darne notizia attraverso una diretta Facebook è il sindaco del comune barese, Rosa Melodia: "Oggi Altamura si ritrova in una situazione drammatica - spiega - Si trova a piangere la morte di una madre di 44 anni, deceduta vicino alla propria bambina, e di un docente della scuola media molto conosciuto in città". La prima cittadina spiega poi che la notizia delle due morti non è arrivata attraverso i canali istituzionali dell'Asl, ma attraverso una testata giornalistica e una lettera aperta. "Non posso come sindaco avere queste notizie così - polemizza - Domani (oggi, ndr) convocherà il Coc perché bisogna subito mettere in piedi nuove restrizioni".

Già da lunedì, quindi, nel Comune i provvedimenti per fronteggiare la pandemia potrebbero essere più stringenti, visto anche il comportamento della cittadinanza, di cui si lamenta la Melodia durante la diretta social: "Sono giorni che chiedo i dati - ricorda - e li ho ricevuti solo oggi, scoprendo che c'è un incremento significativo di circa 490 persone. Non vedo nessun segno di responsabilità dei cittadini. Le strade sono piene di persone, che non usano la mascherina né rispettano il distanziamento. La sindaca si può anche dimettere, ma bisogna vedere cosa accadrà se arriva una persona esterna che non ha interesse alla città" il duro sfogo. Tra le misure attualmente allo studio, come conferma durante la diretta, c'è anche la chiusura delle scuole.