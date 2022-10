La crisi energetica cambia il Natale dei baresi: "Albero illuminato meno ore, ma non mancheranno le decorazioni luminose"

"Sarà un Natale più sobrio, all'insegna del risparmio, ma comunque nel rispetto di quella che è la tradizione". Parola di Vanni Marzulli, presidente della società Amgas che cura le luminarie natalizie in centro, a BariToday. Anche per il Comune di Bari, come per le famiglie, la parola d'ordine è 'risparmio' per quanto riguarda le decorazioni, vista l'impennata dei costi dell'energia elettrica legata al conflitto in Ucraina.

Natale più sobrio che però non significherà perdere il classico albero, che anche quest'anno accoglierà i visitatori in piazza del Ferrarese. "Sempre in un'ottica di risparmio ridurremo le ore di accensione dell'albero - prosegue Marzulli - magari invece che fino alle 5 del mattino, come accadeva in precedenza, rimarrà attivo dalle 19 fino a mezzanotte". La spending review aveva portato anche a spegnere le luci sugli alberi del lungomare negli ultimi mesi, che torneranno comunque attive in occasione delle festività: "Parliamo sempre di luci led - conclude il presidente dell'Amgas - quindi a consumo energetico bassissimo".