Decreto riaperture, Draghi conferma il coprifuoco alle 22: le novità sugli spostamenti tra regioni

Il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto nel pomeriggio. Previsto il ritorno delle zone gialle e bianche, per cui non sarà necessario un permesso per spostarsi

Confermato il coprifuoco fino alle 22 in Italia. È quanto emerge al termine del Consiglio dei ministri tenutosi nel pomeriggio - partito in ritardo rispetto all'orario fissato delle 17 a causa di alcuni punti da risolvere nel dialogo con le opposizioni - per il Decreto riaperture. Tra i 'punti caldi', appunto, l'orario di stop alle attività, che la Lega voleva estendere alle 23, e che invece rimarrà lo stesso almeno fino al primo giugno.

Gli spostamenti in zona gialla e arancione

Nel Decreto riaperture si affronta anche il tema degli spostamenti, che si differenzieranno in base alle colorazioni delle regioni, visto che l'articolo 1 prevede il ripristino della disciplina delle zone gialle e bianche (per cui non sarà obbligatorio presentare alcun permesso per raggiungerle)

Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse saranno consentiti con le cosiddette 'autocertificazioni verdi', ossia quelle comprovanti "lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione" dall'infezione dal Covid, o "l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo". Il green pass per viaggiare ha validità di: sei mesi per i vaccinati, sei mesi per i guariti, 48 ore con tampone negativo. Occhio a non sgarrare: si rischia il carcere. L'apparato sanzionatorio del decreto riaperture prevede il carcere per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilità consentite dalla certificazione verde. Sale a quattro il limite delle persone che potranno andare in visita ad amici e parenti nelle regioni gialle e arancioni. Mentre restano vietate nelle zone rosse.

