Defibrillatori in piazze e farmacie e corsi di formazione per i cittadini: così Conversano diventa 'città cardioprotetta'

"Avere un defibrillatore e un cittadino formato al primo soccorso ogni mille abitanti": è questo l'obiettivo dell'associazione culturale 'Cuore grande' di Conversano per rendere la città 'cardioprotetta'.

Il progetto presentato dall'associazione e sposato dal Comune prevede l'installazione di 15 defibrillatori (sei sono già stati posizionati) presso farmacie e piazze della cittadina (tra cui quella del Comune), promuovendo allo stesso tempo la formazione dei cittadini: più di 100 finora quelli che hanno potuto accedere ai corsi Blsd (per apprendere le tecniche di soccorso ai soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione) organizzati con la collaborazione delle associazioni Re-heart e Cisom e di medici del Policlinico di Bari. Tramite la raccolta fondi portata avanti dal Comitato Conversano Capitale della Cultura è inoltre previsto l'acquisto di altri 6 defibrillatori e altri corsi gratuiti.

L'obiettivo, spiegano dall'associazione, è quello di permettere "di intervenire entro i fatidici “cinque minuti d’oro” dall’insorgenza dell’attacco cardiaco e sensibilizzare la popolazione sui benefici per la salute legati ad una alimentazione corretta ed allo svolgimento di attività fisica regolare". 'Cuore grande' opera in partenariato con 'Progetto Vita' di Vicenza, la cui esperienza rappresenta un modello per l'associazione conversanese.

Nei prossimi giorni, la formazione proseguirà nella frazione di Triggianello, coinvolgendo dieci cittadini, mentre incontri informativi saranno tenuti da cardiologi nelle scuole cittadine, "per coinvolgere i più giovani al soccorso e alla prevenzione".