Mercato nell'ex Manifattura, un locale inutilizzato trasformato in 'gabinetto': "Degrado inaccettabile"

Fazzolettini ed escrementi sul pavimento, in un locale ormai vuoto. Le foto, scattate da un cittadino, arrivano dal mercato dell'ex Manifattura Tabacchi, al quartiere Libertà, e si riferiscono alla situazione di uno spazio collocato nella seconda ala della struttura, dall'ingresso di via Nicolai. "E' assurdo pensare che in quello stesso luogo si venda del cibo, è inaccettabile". Non si tratta della prima segnalazione sulle condizioni di degrado in cui versa la struttura, per la quale nei mesi scorsi il Comune ha anche annunciato interventi di riqualificazione.