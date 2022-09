Sporcizia nelle aiuole, bidoni rotti, panchine e giostrine danneggiate: "Piazza Umberto sempre più abbandonata"

"Un bene storico abbandonato, in attesa dei lavori di restauro, Piazza Umberto rimane invivibile". La denuncia, l'ennesima, con tanto di foto, arriva via social dal comitato che riunisce residenti e commercianti della zona.

"Anni di denunce, manifestazioni contro l'abbandono, il degrado che hanno creato perifericità - si legge sulla pagina - Ogni giorno vediamo uno scenario alquanto stomachevole, nelle piazze storiche Umberto e Moro, fanno parte del centro cittadino ma di fatto quando si attraversano sembra una periferia abbandonata, senza alcun controllo, una manutenzione del verde o se c'è è molto scadente, una manutenzione edilizia inesistente lo si vede dalle panchine rotte e dai cordoli sparsi per le aiuole, le 2 piccole fontane che perdono acqua e senza alcuna manutenzione, immondizia che traborda dai cestini e dalle aiuole, bidoni della spazzatura rotti e rifiuti di ogni genere (cartongesso, materassi, mobili, computer, stampanti, ecc.) riversi sulla strada e nelle aiuole. Non parliamo dei giochi per i bambini che sono impraticabili".

Quindi il comitato rivolge l'appello all'amministrazione comunale: "Stanchi di tutto questo rivolgiamo l'ennesimo appello all'Amministrazione comunale affinché intervenga con urgenza. A breve il Comitato organizzerà una iniziativa cittadina di sensibilizzazione".