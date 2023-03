Sul marciapiede davanti alla scuola buste di rifiuti, ingombranti e bottiglie di birra vuote: lo scempio in strada al Libertà

Buste di immondizia lasciate sul marciapiede, insieme a cartoni e altri rifiuti ingombranti, tra cui persino un materasso. Poco più in là, proprio accanto ai cassonetti, anche un improvvisato sgabello pieno di bottiglie di birra vuote. La brutta cartolina della domenica mattina arriva da via Trevisani, quartiere Libertà. La foto, pubblicata su Instagram dalla pagina 'Degrado e Libertà', è stata scattata proprio davanti a uno degli ingressi secondari della scuola Garibaldi. "Non una strada qualunque, un luogo dove i bambini vanno ad imparare", è il commento che accompagna la foto, seguito da un'amara constatazione: "Neanche le denunce servono. C'è la volontà di lasciare questo quartiere a marcire".

La scena immortalata questa mattina, purtroppo, non è nuova per il rione, con i residenti che da tempo denunciano la situazione sempre più preoccupante dell'abbandono selvaggio dei rifiuti, invocando controlli e sanzioni severe.