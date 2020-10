Materassi buttati per strada e topi che passeggiano indisturbati: "Degrado quotidiano al Libertà"

Materassi buttati per strada, immondizia e anche topi che scorrazzano: è la situazione di degrado assoluto segnalata da alcuni cittadini in via Crisanzio e dintorni.

Un ennesimo episodio di inciviltà e di menefreghismo, sempre meno tollerato dai residenti: "I cittadini del quartiere dovrebbero meritare una medaglia al valore" afferma con ironia un abitante della zona.