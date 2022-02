Mobili, pezzi di legno e altre strutture "da giorni" sul marciapiede: è degrado nel quartiere Libertà

Pezzi di legno, mobili e stutture varie "da vari giorni" lasciati su via Garruba, nel quartiere Libertà di Bari. Una situazione di degrado segnalata da alcuni cittadini a BariToday: i rifiuti sono accatastati su un marciapiede, a pochi passi da alcuni cassonetti della differenziata.

Una situazione decisamente insostenibile non solo per il decoro ma anche per la fruibilità della strada da parte dei pedoni. I residenti chiedono al più presto interventi per evitare ulteriori episodi simili nella zona.