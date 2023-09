Abbattuta la struttura che ospitava l'osteria Al Gambero. I titolari alla battaglia legale: "Danneggiata eccessivamente durante la ristrutturazione"

"Buongiorno, è sparito un pezzo di storia": le parole accompagnano l'immagine di uno spiazzo in corso De Tullio - ora vuoto - che per tanti anni ha ospitato uno dei ristoranti simbolo della città, l'Osteria Al Gambero. E se dal 2019 a ricordare il lavoro del compianto titolare Domenico, detto Minguccio, De Girolamo era rimasta la struttura del Gambero - ufficialmente chiusa per restauri - nelle ultime ore anche questo è stato smantellato. E tra i commenti al post nel gruppo 'Sei di Bari vecchia se', c'era chi si chiedeva se l'abbattimento della vecchia struttura fosse il punto di partenza di una nuova riapertura tanto aspettata dai clienti devoti del ristorante. A suscitare ancora più curiosità, poi, era comparsa nella stessa giornata un messaggio sul profilo social ufficiale dell'Osteria: 'Work in progress'.

I problemi dopo il restauro

Quale sarà ora il futuro del Gambero? E perché per tanti anni è rimasto chiuso per restauro? Per rispondere a questa domanda abbiamo contattato Vincenza De Girolamo, nipote di Minguccio e rappresentante legale della comunione ereditaria dell’Osteria, e i titolari del Gambero. "Ad aprile 2019 i titolari del Gambero hanno sospeso l'attività di ristorazione per dar seguito ai lavori di restyling del locale - spiegano - per adeguarsi alle normative vigenti (bagni disabili, bagni dipendenti e struttura esterna). A distanza di 10 giorni, dopo aver tolto i rivestimenti, si è appurato il cattivo stato delle strutture portanti dell'edificio con la necessità di un intervento straordinario da parte dei proprietari dell'edificio condominiale". Secondo quanto raccontato, i lavori da parte del Condominio sono partiti in ritardo e sono proseguiti fino a inizio settembre, periodo nel quale i proprietari dell'Osteria sono stati diffidati da entrare nella struttura perché era "pericolante il locale interno", rendendo così impossibile "salvaguardare anche i beni aziendali collocati nella struttura esterna, utilizzata dalle imprese del Condominio" aggiungono.

L'ipotesi della struttura sostitutiva

Ieri i titolari sono stati così costretti a rimuovere la struttura, a causa del "degrado e danneggiamento subito dalla stessa durante i lavori di ristrutturazione condominiale". La scelta sarebbe arrivata dopo la richiesta del Comune di adeguarsi al nuovo regolamento edilizio, e "ritenendo implicitamente tale struttura non più autorizzata", è seguita la conseguente richiesta di rimozione. Quale sarà ora il futuro dell'osteria? Non sembra al momento percorribile la strada di una struttura sostitutiva - ipotesi che nell'immediato avevano pensato i titolari del ristorante - non essendoci "un riscontro attivo da parte dei proprietari del condominio di Corso De Tullio, ed è ancora in corso un giudizio pendente presso il Tribunale di Bari" precisa la De Girolamo. Insomma, bisognerà probabilmente attendere che la causa con i titolari della struttura arrivi a un esito prima che il Gambero possa rinascere a nuova vita, mentre altri due locali sono stati aperti dai figli di Minguccio - 'Il sale' nel 2009 e il 'Kela Bistrot' due anni fa. "Speriamo di riaprire al più presto l'Osteria Al Gambero pur con la tanta sofferenza e dolore per quanto ci è stato fatto" concludono.