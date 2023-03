Palazzina demolita nel quartiere Libertà, chiuso al traffico un tratto di via Manzoni

"Fino a venerdì 24 marzo, il tratto di via Manzoni compreso tra via Carruba e via Crisanzio, sarà interdetto al transito. Sono in corso i lavori di demolizione di una palazzina che sarà presto rimpiazzata da una nuova costruzione". Lo comunica il presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti, con un post sulla sua pagina facebook.

"Prestate attenzione - raccomanda Leonetti - se potete, evitate di circolare con le auto in quel tratto del quartiere Libertà e aiutatemi a farlo sapere a tutti".