Sorpresi nel parco con addosso droga: segnalati in due alla Prefettura

/ Via Gaetano Devitofrancesco

Sorpresi nel parchetto con addosso droga a Bari. L'episodio, avvenuto ieri, ha coinvolto due persone, fermate nel parco degli Aquiloni nella giornata di ieri dagli agenti della polizia locale durante i servizi straordinari disposti dal comandante Michele Palumbo. Gli agenti hanno trovato addosso ai due 6,5 grammi di hashish, poi sequestrata, che hanno dichiarato fosse per uso personale. I due sono stati segnalati alla locale Prefettura per i provvedimenti amministrativi disciplinati dalla legge - art.75 dpr 309/90 - che prevedono oltre alla sospensione dell'eventuale patente &di guida posseduta l'affidamento ai Servizi riabilitativi per le tossicodipendenze.