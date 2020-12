Positivi al Covid, abbandonano la quarantena ma vengono scoperti: due denunce

Erano positivi al Covid, ma hanno deciso comunque di uscire. Sono stati così denunciati due baresi, a distanza di un giorno l'uno dall'altro, per violazione della quarantena obbligatoria. È quanto emerge dai dati quotidiani elaborati dalla Prefettura di Bari sui controlli anti-contagio nell'intera area metropolitana:

Come già avvenuto domenica 27 dicembre, quando ancora vigevano le restrizioni da 'zona rossa', anche ieri, nel primo dei tre giorni di 'zona arancione' prima delle nuove limitazioni per il Capodanno, le forze dell’ordine hanno denunciato una persona per aver violato l’isolamento. Secondo i dati della prefettura, sono state sanzionate in tutto 58 persone (su 2809 controllate) e un'attività (su 85).