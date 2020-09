Pregiudicato in auto con gli amici senza mascherina: sanzionati in quattro

In giro in auto a Poggiofranco senza mascherina. Quattro baresi - di cui uno pregiudicato - sono stati così denunciati per non aver rispettato i dettami presti dall'articolo 4 del decreto legge 19/2020.

Un altro pregiudicato, questa volta 39enne nigeriano, è stato denunciato nel Murattiano perché destinatario di un ordine del questore, che non aveva rispettato. In Italia senza fissa dimora e clandestino, gli agenti della Squadra Volante della polizia lo hanno fermato per un controllo mentre passeggiava in via Sparano. Da una verifica dei documenti, è emerso il provvedimento che vietava al clandestino di lasciare lo Stato. Ordine non seguito dal 40enne, che è stato così deferito all'autorità giudiziaria.