Controlli a tappeto per armi e droga a Terlizzi: 49enne sorpreso con coltello e ascia in auto

Giornata di controlli a tappeto per armi e droga, quella del 23 ottobre, per i carabinieri di Terlizzi, dove è stato anche arrestato un 24enne per spaccio. I militari, nell'ambito dei servizi, hanno denunciato tre persone, tra cui un 49enne sorpreso con coltello e una piccola ascia all'interno della propria auto. Denunciato anche un 37enne terlizzese per resistenza a pubblico ufficiale e un 54enne per furto di energia elettrica.

Durante il servizio sono state elevate inoltre svariate contravvenzioni al Codice della Strada e due sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti Covid.