Cacciatori baresi in trasferta nella Bat per cacciare anatre: beccati a usare richiami illegali

Denunciati per uso di richiami illegali due cacciatori baresi, 'in trasferta' a Margherita di Savoia per stanare anatre. A beccarli in flagranza mentre utilizzavano richiami acustici vietati per attirare i volatili, sono stati i carabinieri forestali di Foggia, durante un'attività di controllo finalizzata alla tutela della fauna selvatica ed in particolar modo alla lotta al bracconaggio.

I militari hanno anche sequestrato due fucili da caccia e i richiami acustici illegali utilizzati dai cacciatori, entrambi residenti nella provincia barese.