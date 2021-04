Lo fermano per strada a San Pasquale per un controllo, ma era ai domiciliari: denunciato 33enne

L'episodio nel pomeriggio di ieri: gli agenti della Volante hanno scoperto che l'uomo non avrebbe dovuto lasciare l'abitazione. Sanzionato anche per violaziona delle norme anti Covid

Era agli arresti domiciliari, ma i poliziotti lo hanno trovato fuori dalla propria abitazione. E' stato così denunciato per evasione un pluripregiudicato 33enne, fermato dagli agenti in zona San Pasquale, a Bari, nel tardo pomeriggio di ieri. Per l'uomo è scattata anche sanzionato per aver contravvenuto alle norme anti-contagio Covid.