"Non hai i requisiti per il permesso", 39enne dà in escandescenze e distrugge i mobili dell'ufficio

Gli negano il permesso speciale per i rifugiati e dà in escandescenze, distruggendo le suppellettili. È successo negli scorsi giorni negli uffici della Commissione territoriale dei rifugiati in centro a Bari: il 39enne iraniano, incensurato, aveva richiesto un permesso speciale di 5 anni, ma non aveva i requisiti. Dopo averlo bloccato, gli agenti di polizia intervenuti lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato.

