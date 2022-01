Tentato furto in via dei Mille: ladri beccati in flagrante ad aprire la cantina di un appartamento

Beccati in flagrante due ladri nella nottata a San Pasquale. I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti alle 3.05 in via dei Mille, dopo la segnalazione di un cittadino, relativa a una cantina di un condomimio che stava venendo forzata da due uomini. Gli agenti, intervenuti all’interno dell’area condominiale, hanno fermato due cittadini georgiani mentre cercavano di fuggire. I due, entrambi 26enni, clandestini e con precedenti di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari si occuperà delle valutazioni in merito alla loro posizione sul territorio nazionale. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Bari: 5 le cantine forzate.Niente è stato portato via: i ladri, messi in fuga dall’arrivo dei poliziotti, non hanno avuto il tempo di appropriarsi della refurtiva.