Non si ferma con l'auto rubata all'alt dei carabinieri, scatta l'inseguimento a Bari vecchia: nei guai minorenne

Denunciato un minorenne per ricettazione a Bari. Il giovane è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo aver tentato la fuga a bordo di un'auto, poi risultata rubata. L'episodio è avvenuto la scorsa notte: non fermatosi all'alt dei carabinieri, il ragazzo ha proseguito la sua corsa in direzione del centro storico di Bari, inseguito dalla vettura delle forze dell'ordine. A causa delle strade strette e impraticabili della città vecchia, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un veicolo in sosta, fortunatamente senza riportare ferite gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stato quindi denunciato a piede libero per ricettazione.