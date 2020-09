Viene fermato dalla polizia e dà in escandescenze per sottrarsi al controllo: nei guai pregiudicato

Fermato dai poliziotti per un controllo, ha cercato di sottrarvisi, dando in escandescenze. È stato così denunciato ieri sera in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un 51enne marocchino, fermato dagli agenti della Squadra Volante in largo di Crollalanza, a Bari. Dal controllo è emerso che il migrante aveva dei precedenti di polizia.

