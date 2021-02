Si aggirava a San Girolamo con addosso droga, fermato dalla polizia pregiudicato: "E' per uso personale"

Si aggirava a San Girolamo con in tasca droga: denunciato per detenzione di sostanza stupefacente un pregiudicato 25enne barese, con precedenti per spaccio. Gli agenti di polizia lo hanno fermato per un controllo vicino alla Pineta San Francesco, trovandogli addosso 4 grammi di hashish, dichiarata "sostanza per uso personale" spiegano dalla Questura.

Il giovane dovrà ora rispondere alla competente Autorità con probabili restrizioni circa i documenti validi all’espatrio e la patente di guida.

Immagine di repertorio