Furto nel bar della stazione, pregiudicato bloccato dopo i controlli della Polfer

Rintracciato il responsabile di un furto nel bar della stazione di Bari. Secondo la ricostruzione della Polfer, l'uomo avrebbe sottratto 240 euro dalle casse del locale. Dopo aver identificato il responsabile, originario di Foggia, con le immagini delle telecamere di videosorveglianza e con altri indizi, sono partite le ricerche.

E così, nella prima giornata della settimana, dedicata all’intensificazione dei controlli in ambito ferroviario denominata 'Rail action week', gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno fermato mentre stava bevendo una bibita in un altro locale in zona. L'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato così denunciato per furto.