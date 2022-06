"Situazione fuori controllo, servono più polizia per gestirla": l'appello del sindaco di Turi sui lavoratori stagionali nei campi

"Servono più forze dell'ordine sul territorio, non possiamo gestire da soli oltre 350 persone di cui non sappiamo nulla". È caos sui lavoratori stagionali nei campi agricoli a Turi: a lanciare l'appello in una diretta social effettuata nella serata di sabato 11 giugno, è il sindaco del comune barese, Tina Resta. In particolare, il primo cittadino invoca l'intervento coordinato di Questura, Prefettura e Regione, per regolamentare i controlli sul territorio: "Non si possono effettuare controlli solo nelle aziende e lasciare scoperto il resto del comparto - spiega la Resta - Ci sono tante persone che sono qui senza permesso di soggiorno, che bivaccano e costituiscono un pericolo. Io sono per l'accoglienza, ma con le regole".

Nel video pubblicato, il sindaco torna poi sulla questione della Foresteria, per cui la Regione ha stanziato un finanziamento destinato alla struttura capace di accogliere circa 120 lavoratori. Un aiuto ai tanti migranti lavoratori stagionali, che sarebbero ospitati "in strutture inadeguate, pagando anche un affitto giornalieri", come era stato denunciato dai sindacati. "La Foresteria o l'insediamento incontrollato - aggiunge il sindaco - nasce dal lontano 2017, dove c'erano tende ovunque, anche nel cimitero. La Foresteria nasce nel 2018, ma anche allora c'erano questo tipo di episodi, perché la Foresteria porta a Turi persone diciamo non perfettamente corrette. Dopo due anni in cui non ho autoirzzato la Foresteria, abbiamo avuto una richiesta da parte delle aziende, ma non può un Comune gestire 540 persone, perché tra queste ce ne sono alcune che devono essere allontanate immediatamente". E, in contemporanea alla richiesta di un maggior numero di agenti di polizia sul territorio di Turi, il sindaco si dice pronto a emettere i Daspo urbani.