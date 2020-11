In casa nascondeva droga e attrezzatura per il taglio dello stupefacente: 30enne nei guai a Monopoli

Denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne di Monopoli. La polizia del Commissariato di Monopoli, insieme alle Unità cinofile antidroga della Questura di Bari e al personale del Reparto prevenzione crimine, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo: i controlli sono stati disposti dopo il ritrovamento di altri quantitativi di droga in diversi episodi.

Nell'abitazione, in una delle contrade di Monopoli, sono stati trovati 50 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un grinder. La sostanza e il materiale necessario al confezionamento delle dosi sono stati sottoposti a sequestro mentre il 30enne è stato deferito all'autorità giudiziaria.