Ubriaco prima infastidisce i passanti, poi minaccia di buttarsi dalla balconata: fermato 40enne nel centro storico

L'episodio nella serata di giovedì in largo Fontanelle a Monopoli. Gli agenti di polizia locale sono intervenuti per bloccare l'uomo prima che compisse il gesto estremo

Denunciato un 40enne di Monopoli per ubriachezza molesta nella serata di giovedì. I fatti sono raccontati dal Comando di polizia del comune barese: intorno alle 23 è arrivata la segnalazione alla centrale operativa relativa alle molestie subite da un cittadino da parte dell'uomo, apparentemente ubriaco e a torso nudo. Una volta intervenuti in via Fontanelle gli agenti della Locale, con una manovra distrattiva sono riusciti a bloccare nel centro storico il 40enne, che minacciava di lanciarsi da una balconata.

Portato negli uffici del Comando di polizia, è stato identificato e denunciato per i reati previsti dall'articolo 688 del Codice penale.