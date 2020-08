Escrementi di topi in deposito alimenti di residenza per anziani nel Barese: scattano derattizzazione e denunce

Topi ed escrementi di roditori in un deposito di alimenti una Rsa di Gioia del Colle, in provincia di Bari: è quanto hanno scoperto i Carabinieri dei Nas del capoluogo pugliese nel corso di alcuni controlli. L'ambiente era direttamente comunicante con la cucina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Asl ha chiuso tutti gli ambienti dove viene effettuata la preparazione dei pasti e, contestualmente, sono state avviate la bonifica e la derattizzazione dei locali coinvolti che, secondo i controlli, non venivano effettuate da 3 anni. I militari hanno denunciato il legale rappresentante della struttura per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.