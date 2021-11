Alcool di contrabbando e deposito per l'imbottigliamento: scattano i sequestri a Bitonto, nei guai in due

La Guardia di Finanza ha sequestrato, a Bitonto, alcool di contrabbando e un deposito non autorizzato allo stoccaggio e all'imbottigliamento. Denunciate due persone di Cerignola (Foggia), già gravate da precedenti: dovranno rispondere di contraffazione di prodotti alimentari, contrabbando sottrazione all’accertamento e pagamento dell’accisa sull’alcol) e ricettazione.

Oltre all'impianto sono stati sequestrati, complessivamente, tre macchinari speciali utilizzati per il confezionamento dei prodotti, 2mila contrassegni di Stato contraffatti utilizzati per la certificazione dei prodotti alcolici, 11mila etichette di due importanti aziende del settore, abilmente contraffatte, due cisterne da mille litri utilizzate per lo stoccaggio di alcol etilico, un misuratore alcolometrico, alcune bottiglie di alcolici già pronte per l’imballaggio e confezionate con etichette false che riportavano il marchio di una nota azienda produttrice del settore. La scoperta dell’attività illegalmente esercitata ha scongiurato l’immissione sul mercato legale di migliaia di prodotti contraffatti che avrebbe assicurato al gruppo un cospicuo guadagno.