Evade dal carcere di Altamura durante il permesso di lavoro, rintracciato e arrestato

Era autorizzato a lavorare lungo il perimetro interno del carcere di Altamura, ma lo scorso 12 settembre, approfittando del permesso, era evaso. E' durata quasi un mese la fuga dell'uomo, un 56enne che stava scontando una pena per i reati di ricettazione e violenza sessuale.

In seguito a una incessante attività di ricerca condotta dai Carabinieri diretti dalla Procura della Repubblica di Trani, i carabinieri sono riusciti, dopo numerosi appostamenti e riscontri, a localizzare l’uomo a Margherita di Savoia, dove si nascondeva in un appartamento del centro cittadino in compagnia di una donna.

Il fuggitivo - che, secondo quanto emerso, per i propri spostamenti utilizzava una macchina risultata poi rubata - è stato dichiarato in stato di arresto e condotto in carcere a Foggia.

Dovrà rispondere del reato di evasione nonché riprendere l’espiazione della pena definitiva cui era sottoposto.