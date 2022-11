Violenze su detenuto con problemi psichici in carcere a Bari, tre agenti arrestati per tortura. Il gip: "Da indagati disarmante naturalezza"

Tre agenti di Polizia penitenziaria agli arresti domiciliari con l'accusa di "tortura in concorso", altri sei assistenti sospesi e quindici indagati, tra cui tre infermieri e un medico, nell'inchiesta della Procura di Bari su un presunto caso di violenze ai danni di un detenuto - un 41enne con problemi psichiatrici - nel carcere di Bari.

Le accuse: il pestaggio e il "silenzio"

Le misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri questa mattina, e si riferiscono a quanto accaduto lo scorso 27 aprile nel penitenziario barese. Secondo quanto ricostruito nell'ambito delle indagini, partite da una segnalazione della Direzione e del Comando della Polizia Penitenziaria, quel giorno il personale destinatario delle citate misure, "in servizio presso le diverse sezioni del carcere, conseguentemente ad un intervento presso una cella di detenzione", avrebbe infierito "con plurime condotte violente - si legge in una nota della Procura - dispiegatesi nell’arco temporale di circa quattro minuti, nei confronti di un 41enne detenuto. In particolare, a seguito di un intervento presso la cella di detenzione del detenuto, il personale della Polizia Penitenziaria, nel trasferire lo stesso presso la medicheria della struttura, poneva in atto gli atti di violenza consistiti in particolare, da parte di alcuni, nello sferrare calci e schiaffi e, da parte di altri, nel trattenere il detenuto “bloccato” sul pavimento sul quale era riverso, con la partecipazione omissiva di altri agenti che presenziavano agli atti di violenza senza impedirli". Inoltre, "non veniva segnalata alcuna lesione sulla persona del detenuto, ricoverato presso l’infermeria della struttura di detenzione immediatamente dopo i plurimi atti di violenza subiti".

Il gip: nelle violenze "disarmante naturalezza"

In quel contesto, gli agenti di polizia penitenziaria indagati avrebbe dimostrato una "disarmante naturalezza - scrive il gip Giuseppe Montemurro nell'ordinanza, riportata dall'agenzia Dire - nell'adoperare o nel consentire che altri adoperassero violenza nei confronti di detenuto", mostrando un "atteggiamento di prevaricazione e di abuso che parrebbe essere tutt'altro che occasionale". Ancora, come riporta sempre la Dire, dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale barese emergerebbe che alla violenta aggressione avrebbero assistito, oltre ad alcuni agenti, che, pur non partecipando al pestaggio non erano intervenuti per fermare i loro colleghi, anche il personale infermieristico e, per alcuni istanti, il medico di guardia. I quattro operatori sanitari, pur consapevoli dell'accaduto, avrebbero "omesso di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria o ad altra autorità", né avrebbero redatto alcuna relazione o referto sullo stato di saluto fisica della vittima. Il presunto caso di violenze, riporta sempre la Dire, non sarebbe mai emerso se il detenuto non avesse raccontato quanto accaduto. Una tesi che sarebbe poi stata confermata dai filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza.