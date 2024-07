"Deterioramento uffici giudiziari" al San Paolo, indagati per frode vertici Unicredit Leasing e Amec Immobiliare

L'amministratore delegato di Unicredit Leasing Spa e l'ex amministratice unica, l'attuale amministratore unico, i co-rappresentanti e co-amministratori di fatto della Amec Immobiliare Srl sono indagati dalla Procura di Bari, a vario titolo, per frode in concorso in pubbliche forniture.

L'inchiesta, condotta dai Carabinieri, e che ha visto perquisizioni nelle città di Milano, Roma, Rieti e Latina, riguarda la gestione dello stabile a Bari che ospita gli Uffici del Giudice di Pace, oltre che gli archivi del Tribunale, del Tribunale di Sorveglianza, della Corte d’Appello e della Procura Generale. La società Amec è "autorizzata da Unicredit Leasing Spa alla gestione dello stabile (in forza di un contratto di locazione finanziaria) ubicato in Bari alla Traversa 71 di Viale Europa n.73".

Per gli investivatori sarebbero stati posti "in essere espedienti maliziosi ed ingannevoli che hanno nel tempo determinato, stante la manifesta inerzia e la reiterata inadempienza, nonostante i richiami ed i solleciti ricevuti affinché fossero pienamente rispettate le condizioni contrattuali, oltre che di principio generale, con riguardo alla necessità di dare esecuzione a specifici ed improrogabili interventi di manutenzione straordinaria, il grave ed ingravescente deterioramento dell’oggetto edilizio in disamina, quindi la situazione che ha generato l’insalubrità di quei luoghi (per la formazione di muffe) oltre che di concreto pericolo (per le diffuse lesioni in pareti solai e pavimenti, che causano ripetuti distacchi di porzioni di intonaco) per le persone che quotidianamente occupano quelle stanze e/o frequentano quegli uffici" conclude la Procura.