Didattica a distanza "almeno al 75%" per i licei pugliesi: la Regione applica i provvedimenti del nuovo dpcm

Didattica a distanza "per non meno del 75 per cento" per le scuole secondarie di secondo grado. È la disposizione contenuta nell'ordinanza numero, pubblicata in giornata dalla Regione Puglia. La norma si applica, "fermo restando la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico - si legge nella nota - per il giorno lunedì 26 ottobre 2020, con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si chiede inoltre di "modulare ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9". Saranno invece le scuole in autonomia e in attuazione e nei limiti di quanto previsto precedentemente, a individuare per la restante quota in presenza, "le misure che riterranno più idonee per l’utilizzo dei laboratori didattici ed altre attività in presenza o anche per l’attività in presenza di classi iniziali e terminali, nonché per l’attività di alunni con bisogni educativi speciali" conclude l'ordinanza.