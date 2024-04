"Diffamò Giorgia Meloni", Luciano Canfora rinviato a giudizio

Il giudice dell'udienza pre-dibattimentale, Antonietta Guerra, ha rinviato a giudizio il professore emerito dell'Università di Bari, Luciano Canfora, che dovrà così rispondere del reato di diffamazione aggravata nei confronti di Giorgia Meloni.

Canfora andrà a processo per alcune affermazioni pronunciate durante un incontro nel liceo Fermi di Bari, lo scorso 11 aprile, quando l'attuale premier era la leader dell'opposizione e il Governo era guidato da Mario Draghi: in quell'occasione il docente definì Meloni "neonazista nell'anima", "una poveretta", "una mentecatta pericolosissima".

"Il rinvio a giudizio del professor Luciano Canfora, disposto dal giudice dell’udienza pre-dibattimentale - scrive l'Anpi in una nota - consentirà di approfondire la ragioni della difesa, già presentate al tribunale in un ampio e articolato dossier. La querelante, leader di Fratelli d’Italia, non ha ritenuto di recedere dall’azione legale pur essendo stata nel frattempo chiamata a ricoprire un’alta carica dello Stato quale la presidenza del Consiglio. La stessa giudice, dottoressa Guerra, ha incoraggiato la parte civile a rimettere la querela di qui all’avvio del procedimento, fissato al 7 ottobre".