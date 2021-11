"Mi dimetto dall'Ordine. Ho solo offerto un trattamento alternativo": le parole del ginecologo Miniello dopo lo scandalo

Si dimette dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, il ginecologo barese Giovanni Miniello, al centro di uno scandalo per le presunte richieste sessuali alle pazienti - travisate come terapia medica per il Papilloma Virus - emerse dopo un servizio del programma televisivo Le Iene di Italia 1. Lo riporta l'Ansa.

Il medico lo ha comunicato tramite il proprio avvocato difensore, Roberto Eustachio Sisto. Sulla vicenda l'Ordine dei medici ha aperto un procedimento disciplinare e anche la Procura ha aperto un fascicolo che contiene già alcune denunce di ex pazienti del dottore. "Ho chiesto formalmente la cancellazione dall'albo - si legge nel testo a firma del ginecologo - Ho dato così esecuzione alla sentenza mediatica emessa nei miei confronti da alcuni attori, mi dicono nemmeno giornalisti, senza possibilità né di difesa, né di appello. L'ho fatto per restituire un po' di tranquillità alla mia famiglia, alle mie figlie e, da ultimo, anche a me stesso. Un servizio televisivo (peraltro con violazione delle norme in materia di privacy e con riprese audio video all'interno di luoghi di privata dimora) che si è trasformato, improvvisamente, in una vera e propria 'caccia all'uomo'. Quello stesso uomo che da giorni è costretto a proteggersi a causa delle telecamere in agguato per strada, pronte a distruggere, senza alcuna remora, vite, famiglie, immagine. Avanti un altro!".

Il ginecologo ha assicurato poi di aver curato "con successo e da oltre 40 anni centinaia di donne, che ho fatto nascere centinaia di loro figli - proponendo - una alternativa di trattamento che ha dato dei risultati, e che comunque è sempre stata assistita da assoluta libertà di scelta". "Essere accumunato a chi usa violenza sulle donne, alla cui salute ho dedicato la mia vita, è stato davvero troppo e non mi consente scelte diverse. Esco, in silenzio, di scena. Nella speranza che il sipario di questa terribile gogna mediatica, si chiuda" conclude.

Altre testimonianze nel servizio de Le Iene

La storia del ginecologo barese sarà al centro di un secondo servizio del programma 'Le Iene', in onda questa sera su Italia 1. Saranno presentate nuove testimonianze di ex pazienti del ginecologo Miniello. Come riportato in una nota dalla redazione del programma, sono arrivate decine di segnalazioni in redazione che farebbero pensare che il medico adotterebbe sempre lo stesso modus operandi e, dai nuovi racconti delle donne, sembrerebbe che non soltanto il medico avrebbe tradito il rapporto di fiducia con le sue pazienti ma, in qualche caso, si sarebbe spinto oltre, cercando di circuirne alcune. “Mi sono sentita nuda anche se perfettamente vestita. Ha privato la mia dignità di donna”, dice una di loro, descrivendo quello che oggi sembra ormai un mantra: “Potevo guarire solo grazie alla sua bonifica”. Parla poi di una “tecnica rodata, affinata negli anni, dove tutti sapevano e nessuno ha fatto niente”.

Qualcuna, che ha ceduto ai “consigli” del medico e consumato rapporti sessuali con lui, volendosi liberare di un enorme peso, oggi racconta all’inviata delle Iene: “Ha iniziato a stalkerarmi, mi telefonava sempre, e presa dalla paura ho ceduto”. Poi, racconta: “Io dissi «non so se ce la faccio, sono spostata, mi sento male». Piansi qual giorno, fu come una violenza. Non lo volevo fare ma lui mi diceva che solo così sarei guarita”, aggiungendo che durante l’atto il medico l’avrebbe anche rimproverata di essere poco passionale. Esattamente come disse, telefonicamente, alla complice della trasmissione: “L’importante è che non stia come la vittima sull’ara sacrificale”.