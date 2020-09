"Io sto con Romanazzi", a Valenzano la solidarietà dei cittadini dopo le dimissioni del sindaco

"Io sto con Romanazzi", "Io sto con Giampaolo". Muniti di striscione e cartelli, si sono dati appuntamento davanti alla sede del Comune, a Valenzano. Così un gruppo di cittadini, nella serata di lunedì, ha voluto manifestare vicinanza e sostegno al giovane sindaco Giampaolo Romanazzi, dopo le dimissioni annunciate il giorno prima "per fratture nella coalizione". Un gesto fatto, nonostante la pioggia, per chiedere al primo cittadino di rivedere la sua decisione e andare avanti, per il bene del paese. "Grazie, porterò nel cuore questo gesto", ha detto poi Giampaolo Romanazzi (al quale i cittadini hanno rivolto anche gli auguri per il compleanno, ndr), incontrando il piccolo gruppo di manifestanti davanti a Palazzo di Città.

(foto Sara Russo)