Sul bus con lo scooter elettrico per disabili: "Il mio unico modo per spostarmi, ma l'autista non voleva farmi salire"

"Per i miei problemi di salute, ho necessità di recarmi una o due volte al mese al Policlinico. Così dal mio quartiere, Japigia, prendo i mezzi pubblici per raggiungere l'ospedale". Il signor Sergio, 74 anni, è un cittadino barese con disabilità. Per potersi muovere, a causa dei suoi problemi di deambulazione, utilizza da circa tre anni un piccolo scooter elettrico. Un mezzo "meno ingombrante anche di una carrozzina" con il quale, racconta, in genere sale anche a bordo dei bus, per poter così raggiungere la sua destinazione. "Ma negli ultimi mesi - dice ancora - mi è capitato per tre volte che gli autisti non volessero farmi salire. L'ultima volta lunedì scorso: il conducente mi ha detto che non potevo salire a bordo con lo scooter. Dopo aver chiamato in azienda, alla fine mi ha aiutato a salire, ma vorrei capire: c'è una norma che lo vieta o lo consente espressamente?". Per il signor Sergio l'utilizzo del piccolo mezzo elettrico è fondamentale, così come anche il poter utilizzare i mezzi pubblici, non avendo alternativa: "Mia moglie, anziana come me, non è in grado di spingere una carrozzina, per questo ho pensato di prendere questo mezzo, per avere un po' più di autonomia, ma allo stesso tempo ho bisogno di usare i bus: non posso andare in strada con quello scooter".

Per cercare di rispondere ai dubbi del signor Sergio, BariToday ha chiesto chiarimenti all'Amtab. "Ci sono certo dei regolamenti che vanno rispettati - spiegano dall'Urp dell'azienda di trasporto - Partiamo dal presupposto che a bordo non può salire nulla che possa provocare danni ad altri: ad esempio una bicicletta a bordo aperta non può salire, così come il monopattino elettrico, se non è chiuso. Una discrezionalità da parte dell'autista può essere magari nel valutare se un mezzo o altro a bordo può diventare o meno un danno per gli altri, ma comunque, come detto, ci sono dei regolamenti di vettura". Per quanto riguarda nello specifico il trasporto di persone con disabilità, "tutte le nostre vetture - ricordano ancora dall'Urp di Amtab - sono dotate sia di spazi interni che di pedane per la salita. E abbiamo anche sensibilizzato i nostri autisti nel cercare di agevolare il più possibile la salita e la discesa, soprattutto nel caso di disabili non accompagnati. Per i conducenti è previsto che, una volta effettuata la fermata, azionino il dispositivo che fa inclinare su un lato il bus e aprano la pedana". E per quanto riguarda il mezzo utilizzato dal signor Sergio? "E' chiaro - spiegano dall'Urp - che qualora si sia in presenza di un motoveicolo, questo sul bus non può salire. In caso contrario, invece, va comunque tenuto presente anche un altro elemento: la pedana manuale supporta un peso fino a 350 chili, per cui è necessario che non si superi questo peso, oltre il quale la pedana non riesce a muoversi".