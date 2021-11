"Treni e bus affollati di studenti e pendolari, scempio non più tollerabil", Picaro scrive a sindaco e prefetto

"Lo scempio verificatosi lunedì sulla tratta locale a nord di Bari con corse saltate, treni affollatissimi e pendolari e studenti costretti, quando riescono a salirci, a stare stipati come sardine facendo saltare tutte le norme basilari del distanziamento, non è più tollerabile": ad affermarlo è il consigliere comunale barese di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, intervenuto sulla giornata di disagi avvenuta ieri sulle linee ferroviarie della zona nord del capoluogo pugliese.

"Non parliamo di un evento sporadico - dice Picaro - dettato da circostanze eccezionali ma di un costante e reiterato disservizio che priva gli studenti del diritto allo studio e che crea enormi disagi alle famiglie e ai lavoratori pendolari. Per questo con un’interrogazione urgente ho chiesto l’immediato raddoppio del numero delle corse e una soluzione celere ad un servizio locale di trasporto che più che da capoluogo di regione sembra da città indiana".

L'esponente di Fdi segnala anche altre questioni, relative alt rasporto scolastico: "Con diverse e specifiche interrogazioni, stamani ho chiesto a prefetto, responsabili Rfi, assessore regionale ai trasporti, sindaco della Città metropolitana di potenziare perché viene leso il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Emblematica è la situazione del servizio Cotrap fermata Torricella da e per Bitonto dove da alcune settimane i ragazzi non vengono fatti salire per raggiungere gli istituti scolastici precludendogli l’accesso a scuola, essendo il servizio l’unico disponibile".