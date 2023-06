Dopo la prima sentenza parlano i parenti delle vittime del disastro sull'Andria-Corato: "Prosegue il silenzio delle Istituzioni"

"Come sempre non una parola da parte delle Istituzioni. Si sono succeduti vari governi, di vari colori, ma tutti si sono comportati alla stesso modo: ignorando il tragico evento". Ad affermarlo, in un messaggio su Facebook, è l'Astip, Associazione strage treni in Puglia 12 luglio 2016 che comprende i familiari delle vittime del disastro ferroviario avvenuto 7 anni fa sulla tratta Andria-Corato, in cui morirono 23 persone e vi furono anche 51 feriti.

Il commento arriva a pochi giorni dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Trani che ha visto due condanne (nei confronti di Vito Piccarreta, capostazione in servizio ad Andria, e Nicola Lorizzo, capotreno del convoglio partito dal capoluogo Bat e diretto a Corato) ma anche 14 assoluzioni, tra cui quelle degli allora vertici di Ferrotramviaria, società che gestisce la linea. L'Astip nel messaggio in cui viene invocata una presa di posizione da parte delle istituzioni, afferma che "I nostri angeli e il nostro dolore non valgono tanto da sprecare una parola".